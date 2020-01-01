Logiciel de calcul de structure béton

Les logiciels de calcul de structure béton sont conçus pour modéliser, dimensionner et valider les éléments porteurs en béton armé selon les normes en vigueur (Eurocodes 2, BAEL, etc.). Utilisés par les bureaux d’études, ingénieurs structure ou maîtres d’œuvre, ils permettent d’assurer la stabilité, la sécurité et la durabilité des ouvrages.

Ces outils techniques permettent de traiter différents types d’éléments : poutres, dalles, poteaux, voiles, fondations… Ils intègrent les contraintes de charges, les armatures, les conditions de mise en œuvre et facilitent la production de plans et de notes de calcul.

En automatisant les vérifications et en optimisant les sections, les logiciels de structure béton contribuent à un dimensionnement précis, rapide et conforme aux attentes du chantier. Parcourez notre sélection pour choisir la solution adaptée à vos projets.