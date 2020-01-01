Logiciel de calcul de structure

Les logiciels de calcul de structure sont essentiels pour dimensionner et valider la stabilité des ouvrages en béton, acier, bois ou maçonnerie. Ils permettent aux bureaux d’études, ingénieurs structure, architectes et constructeurs de simuler les efforts, contraintes et déformations subies par les éléments porteurs d’un bâtiment ou d’une infrastructure.

Ces outils prennent en compte les charges permanentes, variables, sismiques ou climatiques, selon les normes en vigueur (Eurocodes, etc.). Ils assurent la conformité des projets, optimisent les sections et garantissent la sécurité des constructions.

Grâce à des interfaces graphiques intuitives, des modules de modélisation avancée et des résultats détaillés, ces logiciels offrent précision, gain de temps et fiabilité. Découvrez notre sélection pour sécuriser vos conceptions structurelles, du plan au chantier.