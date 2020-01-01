Logiciel de calcul de structure bois

Les logiciels de calcul de structure bois permettent de modéliser, dimensionner et vérifier les performances mécaniques des éléments porteurs en bois, selon les normes en vigueur (Eurocode 5). Destinés aux bureaux d’études, charpentiers, ingénieurs structure ou constructeurs bois, ces outils garantissent la stabilité, la sécurité et la conformité des ouvrages.

Ils prennent en compte les spécificités du matériau bois : anisotropie, hygrométrie, assemblages traditionnels ou métalliques, et permettent de traiter poutres, fermes, planchers, murs ossature bois ou charpentes complexes.

Grâce à des interfaces graphiques intuitives et des modules de calcul puissants, ces logiciels facilitent l’optimisation des sections, la création des plans et la rédaction des notes de calcul. Découvrez notre sélection pour fiabiliser vos projets en construction bois.