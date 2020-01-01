Logiciel de calcul de structure métallique

Les logiciels de calcul de structure métallique permettent de modéliser, dimensionner et vérifier la stabilité des charpentes, ossatures ou assemblages en acier. Indispensables aux bureaux d’études, ingénieurs structure et métalliers, ils prennent en compte les efforts appliqués, les normes (Eurocodes 3) et les contraintes spécifiques des constructions métalliques.

Ces outils facilitent le choix des sections, la vérification des déformations, la résistance des assemblages soudés ou boulonnés, et l’optimisation du poids des structures. Ils permettent également de générer des plans d’exécution, des notes de calculs précises et des nomenclatures exploitables en atelier.

Découvrez notre sélection de logiciels de calcul spécialisés dans les structures métalliques pour garantir la fiabilité, la conformité et la performance de vos projets.