Lucarne, éclairage et aération
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La lucarne est une ouverture architecturale en toiture qui permet d’éclairer et de ventiler les espaces sous combles tout en valorisant l’esthétique du bâtiment. Plus qu’un simple élément fonctionnel, elle offre une plus-value architecturale en façade. Disponibles dans divers styles (jacobine, rampante…), les lucarnes s’adaptent à tous types de toiture et répondent aux contraintes thermiques et réglementaires. Découvrez des solutions d’éclairage naturel et de ventilation adaptées aux projets neufs comme en rénovation.