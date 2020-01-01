Les machines à crépir, aussi appelées tyroliennes ou projecteurs d’enduit, permettent d’appliquer rapidement et uniformément enduits, plâtres, crépis ou mortiers sur murs intérieurs et façades. Disponibles en versions mécaniques, pneumatiques ou électriques, elles assurent un débit régulier, une finition soignée et un gain de temps important sur les chantiers.

Adaptées aux travaux neufs comme à la rénovation, ces machines réduisent la pénibilité, offrent une excellente couverture et permettent un rendu maîtrisé quel que soit le grain ou le type de produit utilisé. Compactes, robustes et faciles à nettoyer, elles conviennent aux façadiers, plâtriers ou maçons en quête d’efficacité, de confort d’utilisation et de qualité constante. Choisissez la machine à crépir adaptée à vos exigences chantier.