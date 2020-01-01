Le marbre synthétique est un matériau composite utilisé pour les éléments décoratifs, les revêtements muraux, les plans de travail ou les équipements sanitaires. Composé de charges minérales (marbre broyé) et de résine, il offre un rendu proche du marbre naturel tout en étant plus léger, plus économique et plus facile à travailler. Résistant aux taches, aux chocs et à l’humidité, il convient aux applications intérieures et humides. Disponible dans une large palette de finitions, il permet de réaliser des ouvrages esthétiques et durables. Consultez les produits proposés pour vos projets d’aménagement sur mesure.