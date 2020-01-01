Le marteau autonome à moteur thermique est une solution puissante et mobile pour les travaux de démolition ou de battage dans les zones sans alimentation électrique. Fonctionnant à essence ou diesel, il offre une grande liberté d’intervention sur chantiers isolés, en extérieur ou dans les environnements difficiles d’accès. Ce type de marteau est particulièrement adapté pour le piquetage, le compactage léger, la destruction localisée ou l’enfoncement de piquets et supports métalliques.

Grâce à son moteur intégré, il ne nécessite aucun compresseur ni source d’énergie externe, ce qui simplifie la logistique et réduit les contraintes d'installation. Robuste, endurant et simple d’entretien, il combine puissance de frappe, autonomie et facilité d'utilisation pour des interventions rapides et efficaces sur tous types de terrains.