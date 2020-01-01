Marteau pour démolition

Les marteaux pour démolition, qu’ils soient hydrauliques ou pneumatiques, sont des outils incontournables pour briser et détruire efficacement les matériaux les plus résistants : béton armé, enrobés, roches ou structures métalliques. Compatibles avec une large gamme d’engins – pelles, mini-pelles, robots – ces marteaux se déclinent en puissances variées et avec des embouts spécialisés (burins, dents, gouges).

Conçus pour offrir un travail rapide, contrôlé et directionnel, ils intègrent des systèmes anti-recul et anti-vibrations pour protéger l’opérateur et l’engin. Idéaux en grosses démolitions, rénovations structurelles ou curage, ces équipements allient robustesse, précision et performance. Optez pour un marteau adapté à votre application pour garantir efficacité, sécurité et rentabilité sur vos chantiers.