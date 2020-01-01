Marteau brise-roche, pneumatique ou hydraulique

Les marteaux brise-roche, qu’ils soient pneumatiques ou hydrauliques, sont des équipements essentiels pour la démolition lourde en environnement rocheux ou béton armé. Montés sur pelles, mini-pelles ou robots, ces outils délivrent une puissance de frappe élevée, idéale pour fragmenter roches, massifs ou structures en béton, tout en assurant un rendement rapide et maîtrisé. Disponibles en versions compactes ou à haut impact, avec embouts burins, pointes ou ciseaux, ils répondent aux exigences des travaux de carrières, tunnels, mines, voirie ou fondations.

Conçus pour résister aux contraintes extrêmes, ces marteaux offrent une performance constante, une durabilité optimale et une maintenance facilitée. Leurs systèmes anti-recul et anti-vibrations protègent les conducteurs et prolongent la vie de l’engin. Optez pour un marteau brise-roche adapté à votre projet afin de garantir efficacité, sécurité et rentabilité sur vos chantiers difficiles.