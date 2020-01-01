Marteau piqueur pneumatique, hydraulique ou électrique

Les marteaux piqueurs pneumatiques, hydrauliques ou électriques sont des outils de démolition puissants destinés aux chantiers les plus exigeants. Adaptés à la démolition du béton, de l’enrobé ou de la roche, ces équipements se déclinent en versions portatives, montées sur pelles ou robots, avec des embouts variés : burins, gouges, pointes ou ciseaux.

Ils offrent un couple élevé, une cadence de frappe performante et un système anti‑vibrations pour réduire la fatigue de l’opérateur. Conçus pour intervenir rapidement en milieu urbain, intérieur ou extérieur, ils conviennent à la rénovation, aux travaux publics ou à la reprise structurelle. Optez pour un marteau piqueur adapté : performant, ergonomique et sûr pour vos interventions de démolition ciblée.