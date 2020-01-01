Mastic antivibratile pour amortir vibrations des tôles et plaques

Le mastic antivibratile est conçu pour amortir efficacement les vibrations et les bruits générés par les tôles, plaques métalliques ou autres surfaces rigides. En formant une couche amortissante, il réduit la résonance, améliore le confort acoustique et protège les structures contre les chocs et les déformations. Utilisé dans les bâtiments industriels, les gaines techniques, les équipements de ventilation ou les cloisons métalliques, il contribue à la réduction des nuisances sonores tout en assurant une bonne tenue mécanique. Facile à appliquer, il s’adapte aux configurations complexes et reste stable dans le temps. Parcourez les solutions disponibles pour vos besoins d’isolation vibratoire et acoustique sur chantier.