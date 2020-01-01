Les mastics sont des produits de calfeutrement indispensables pour assurer l’étanchéité à l’air, à l’eau ou au feu entre deux éléments de construction. Utilisés en façade, en menuiserie, en plomberie, en couverture ou en sols, ils permettent de combler les joints, fissures ou raccords avec souplesse et efficacité. Selon la nature du support et les contraintes du chantier, différents types de mastics sont disponibles : silicone, polyuréthane, acrylique, hybride, bitumineux... Chaque formulation répond à des exigences spécifiques en termes d’adhérence, de durabilité, de souplesse ou de résistance aux agents chimiques et climatiques. Parcourez notre sélection de mastics pour trouver la solution la plus adaptée à vos applications professionnelles.