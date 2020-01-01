Mastic pour calfeutrement de joint

Le mastic de calfeutrement pour joints est conçu pour assurer l’étanchéité et la souplesse des jonctions entre matériaux. Il s’utilise en intérieur comme en extérieur, pour combler les espaces entre éléments de façade, menuiseries, sols, cloisons ou réseaux techniques. Résistant aux variations dimensionnelles, aux intempéries et aux agents chimiques, il garantit une étanchéité durable tout en absorbant les mouvements. Selon les besoins, on opte pour un mastic silicone, acrylique, polyuréthane ou hybride. Sélectionnez ici le produit adapté à vos contraintes de chantier.