Le matériel de transport frigorifique permet de maintenir la chaîne du froid pendant la distribution de produits périssables ou thermosensibles. Caisses isothermes, conteneurs réfrigérés, groupes frigorifiques embarqués : ces équipements sont essentiels pour le transport alimentaire, pharmaceutique ou logistique. Ils doivent garantir une température stable, une autonomie suffisante et une conformité aux réglementations en vigueur. Bien dimensionné et entretenu, le matériel de transport assure la qualité et la sécurité des marchandises transportées.