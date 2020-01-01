Le mécanisme de réservoir pour WC est un élément clé des installations sanitaires, assurant le déclenchement et l'arrêt de la chasse d'eau. Il se compose généralement d'un robinet flotteur régulant le remplissage du réservoir et d'un système de vidage (cloche, soupape ou mécanisme à câble) permettant l'évacuation de l'eau vers la cuvette. Les mécanismes modernes offrent des fonctionnalités avancées telles que la double chasse, permettant de choisir entre deux volumes d'eau pour une utilisation économe et respectueuse de l'environnement. Certains modèles sont conçus pour une installation sans démontage du réservoir, facilitant ainsi la maintenance. Pour les professionnels du bâtiment, il est essentiel de sélectionner des mécanismes compatibles avec les différents types de réservoirs (apparents ou encastrés) et conformes aux normes en vigueur. Sur cette page, découvrez une sélection de mécanismes de réservoir pour WC fiables et performants, adaptés aux projets de construction neuve ou de rénovation.