Membrane antiracine

Indispensables pour la pérennité des toitures végétalisées et des aménagements paysagers, les membranes anti-racines protègent efficacement les éléments d’étanchéité contre la pénétration des racines. Conçues pour résister à la croissance végétale sans se déchirer, elles permettent de concilier performance technique et développement durable. Ces membranes bitumineuses ou synthétiques sont utilisées sous les jardins de toiture, les terrasses végétalisées ou les ouvrages enterrés, en neuf comme en rénovation. Grâce à leur haute résistance mécanique et chimique, elles assurent une étanchéité durable tout en préservant les structures. Sur cette page, retrouvez une sélection de solutions anti-racines répondant aux exigences des professionnels du BTP : membranes certifiées FLL ou EN 13948, systèmes compatibles avec les toitures végétales intensives ou extensives. Optimisez vos projets d’aménagement avec des produits adaptés.