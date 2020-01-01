Membrane bitumée

Les membranes bitumées sont des éléments incontournables dans les travaux d’étanchéité des bâtiments. Utilisées principalement pour les toitures-terrasses, les fondations ou les ouvrages enterrés, elles offrent une barrière fiable contre les infiltrations d’eau. Adaptées aux exigences du neuf comme de la rénovation, ces membranes se déclinent en versions autoprotégées, à souder, élastomères ou SBS, avec des performances adaptées aux différentes contraintes de chantier. Grâce à leur durabilité, leur résistance aux UV, aux températures extrêmes et leur facilité de mise en œuvre, elles représentent une solution technique privilégiée par les professionnels du BTP. Sur cette page, accédez à une sélection complète de membranes bitumineuses répondant aux normes en vigueur, pour assurer la pérennité de vos travaux d’étanchéité et garantir une protection optimale des structures.