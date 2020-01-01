La membrane bitumée modifiée bicouche est une solution d’étanchéité fiable, particulièrement adaptée aux toitures-terrasses, ouvrages enterrés et zones fortement exposées aux intempéries. Composée de deux couches complémentaires – généralement une sous-couche en bitume élastomère SBS ou APP et une couche de finition – elle garantit une excellente résistance aux chocs thermiques, aux UV et aux mouvements de structure. Ce système bicouche est plébiscité pour sa durabilité, sa souplesse et sa capacité à s’adapter aux supports les plus variés. Il convient aussi bien aux projets neufs qu’aux rénovations lourdes nécessitant une étanchéité renforcée. Sur cette page, retrouvez une sélection de membranes bitumineuses bicouches répondant aux exigences techniques des professionnels du BTP. Des solutions performantes pour sécuriser vos chantiers dans le respect des normes du secteur.