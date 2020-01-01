La membrane bitumée modifiée monocouche constitue une solution d’étanchéité simple, rapide à mettre en œuvre et particulièrement adaptée aux toitures plates ou inclinées. Conçue à base de bitume modifié (SBS ou APP), elle offre une bonne élasticité, une résistance accrue aux UV, et une excellente tenue aux variations de température. Utilisée en neuf comme en rénovation, cette membrane monocouche est idéale pour les surfaces accessibles ou techniques, tout en garantissant une étanchéité durable. Elle permet également de réduire le temps de pose et les coûts associés, tout en assurant la conformité avec les exigences des DTU en vigueur. Sur cette page, accédez à une sélection de membranes bitumineuses monocouches performantes, testées et validées pour les professionnels du BTP. Une réponse technique efficace pour sécuriser vos ouvrages sans complexité de mise en œuvre.