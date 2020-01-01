Membrane bitumée renforcée

Les membranes bitumées renforcées sont des solutions hautement résistantes, conçues pour répondre aux contraintes les plus exigeantes en matière d’étanchéité. Grâce à un renfort en polyester, en voile de verre ou en armature composite, elles offrent une excellente tenue mécanique, une meilleure résistance aux poinçonnements et une grande stabilité dimensionnelle. Ces membranes sont idéales pour les toitures-terrasses, les fondations, les parkings ou les ouvrages soumis à de fortes sollicitations. En neuf comme en rénovation, elles garantissent une étanchéité durable, même en conditions climatiques extrêmes. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une gamme complète de membranes bitumineuses renforcées, avec ou sans autoprotection, faciles à mettre en œuvre et conformes aux normes en vigueur. Sélectionnez les produits les mieux adaptés à vos projets d’étanchéité performante et sécurisée.