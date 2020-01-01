La métallisation est un procédé technique avancé visant à appliquer un revêtement métallique protecteur — généralement zinc, aluminium ou alliage — sur des surfaces industrielles ou structurelles. Cette technique, souvent utilisée sur charpentes, toitures, pylônes, garde-corps ou pièces industrielles, offre une protection anticorrosion exceptionnelle, avec une résistance mécanique et chimique renforcée. La métallisation redonne aux supports une résistance durable, tout en limitant les coûts de maintenance sur le long terme.

Sur cette page, découvrez une sélection de solutions professionnelles de métallisation : thermolaquage, projection thermique, métallisation à chaud ou à froid. Chaque fiche détaille le type de métal projeté, l’épaisseur de revêtement, l’adhérence garantie, la durabilité face aux agressions climatiques et les méthodes de mise en œuvre.

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