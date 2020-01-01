Meuble de cuisine

Les meubles de cuisine constituent l’ossature fonctionnelle et esthétique de l’aménagement intérieur, qu’il s’agisse de logements individuels, collectifs ou d’espaces professionnels. Colonne, meuble bas, meuble haut, casserolier ou meuble sous-évier : chaque élément est conçu pour optimiser l’espace et faciliter le rangement. Fabriqués en matériaux résistants à l’humidité, aux chocs et aux sollicitations quotidiennes, les meubles de cuisine se déclinent en de nombreuses finitions, couleurs et dimensions. Montés en usine ou en kit, ils s’adaptent à tous les projets, en neuf comme en rénovation. Découvrez notre sélection de meubles de cuisine durables, esthétiques et faciles à poser, répondant aux exigences des professionnels du BTP.