Meuble de salle de bains, rangement, plan de toilette

Les meubles de salle de bains, plans de toilette et solutions de rangement jouent un rôle essentiel dans l’agencement fonctionnel et esthétique des espaces sanitaires. Disponibles en meubles suspendus, sous vasque, colonnes ou armoires murales, ils permettent d’optimiser l’espace tout en apportant du confort au quotidien. Fabriqués en matériaux résistants à l’humidité (mélaminé, MDF, bois traité, résine), ils se déclinent en une grande variété de styles, finitions et dimensions pour répondre à tous les projets. Le plan de toilette, quant à lui, peut intégrer une ou plusieurs vasques pour un usage individuel ou collectif. Découvrez notre sélection de meubles et rangements de salle de bains adaptés aux exigences des professionnels du BTP, en neuf comme en rénovation.