La microsilice pour béton résistant à plus de 600 bars est un additif haute performance utilisé pour renforcer la densité, la compacité et l’étanchéité des bétons soumis à des pressions extrêmes. Composée de silice amorphe ultrafine, elle réagit avec la chaux libre du ciment pour former une matrice plus homogène et plus résistante. Elle est indispensable dans les ouvrages hydrauliques, les tunnels, les fondations profondes ou les infrastructures sensibles. Son usage améliore la durabilité, réduit la perméabilité et augmente la résistance à la fissuration. Découvrez les solutions proposées pour vos bétons techniques.