Miroir, glace claire ou colorée

Les miroirs et glaces claires ou colorées sont des éléments à la fois décoratifs et fonctionnels. Ils agrandissent visuellement les espaces, apportent de la lumière et peuvent être utilisés dans les salles de bains, pièces de vie, halls ou locaux professionnels. En pose murale, encastrée ou intégrée à des portes, ils se déclinent en diverses formes, teintes et épaisseurs. Certains modèles sont trempés pour plus de sécurité ou dotés de traitements anti-buée. Cette page présente une sélection de miroirs standards ou sur mesure pour répondre aux exigences esthétiques et techniques de chaque projet.