La moquette murale est un revêtement textile épais destiné à améliorer le confort acoustique et thermique des espaces intérieurs. Elle est utilisée dans les chambres d’hôtel, couloirs, cinémas, bureaux ou cabines d’isolation phonique. Facile à poser sur supports lisses, elle absorbe efficacement les bruits d’impact et les réverbérations sonores. Disponible en rouleaux ou dalles, dans de nombreuses couleurs et motifs, elle crée une ambiance cosy et chaleureuse. Résistante aux salissures, traitée antistatique et parfois ignifuge, elle répond aux exigences des environnements à usage intensif.