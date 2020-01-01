Mortier adhésif de pose de complexe plâtre-isolant

Le mortier adhésif pour complexe plâtre-isolant est conçu pour fixer les panneaux composites associant une plaque de plâtre et un isolant thermique (polystyrène, laine minérale, etc.). Il assure une pose rapide, stable et durable sur des supports en béton, brique ou parpaing. Ce mortier adhésif permet une fixation sans cheville, avec une bonne répartition des charges, tout en compensant les petites irrégularités du mur. Il favorise également la performance thermique du doublage en garantissant un bon contact entre l’isolant et le mur. Utilisé en rénovation énergétique ou en aménagement intérieur, il facilite la mise en œuvre des complexes prêts à poser. Découvrez les produits adaptés à vos chantiers.