Le mortier-colle à carrelage pour mur extérieur est spécialement formulé pour garantir une pose durable et résistante aux conditions climatiques. Il permet de fixer efficacement les carreaux sur des façades, soubassements ou murs extérieurs, même en présence d’humidité, de gel ou de variations de température. Ce type de mortier-colle offre une excellente adhérence sur les supports courants comme le béton, les enduits ciment ou les blocs béton. Il est conçu pour résister à l’arrachement, aux UV et à l’humidité stagnante. Selon les produits, certaines formulations sont déformables ou améliorées pour des carreaux de grand format. Découvrez les solutions proposées pour choisir un mortier-colle performant et conforme aux normes en vigueur pour vos poses murales extérieures.