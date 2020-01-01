Le mortier-colle à carrelage pour mur intérieur est destiné à la pose de faïences, carreaux céramiques ou pâtes de verre sur les parois verticales. Il garantit une bonne tenue dans le temps, même en pièce humide comme la salle de bains ou la cuisine. Ces mortiers-colles sont faciles à appliquer, avec un bon maintien à la verticale (faible glissement) et un temps ouvert adapté pour faciliter la pose. Ils s’appliquent sur des supports préparés : plaques de plâtre, ciment, béton ou anciens carrelages. Selon les modèles, ils peuvent intégrer des additifs pour améliorer la flexibilité ou l’adhérence sur supports difficiles. Consultez les produits listés pour sélectionner le mortier-colle intérieur adapté à votre chantier.