Le mortier-colle à carrelage pour sol extérieur est conçu pour résister aux contraintes spécifiques des terrasses, balcons, plages de piscine ou escaliers extérieurs. Il assure une adhérence optimale sur les dalles, pierres naturelles ou carreaux céramiques exposés aux intempéries, aux variations de température et au gel. Ce type de colle peut intégrer des propriétés déformables (classées S1 ou S2) pour compenser les mouvements du support. Il s’applique sur chapes, dalles béton ou anciens revêtements, après préparation. Certains produits sont également compatibles avec les grands formats ou les poses en forte pente. Parcourez les solutions proposées pour garantir une pose extérieure durable, conforme aux normes et adaptée à votre chantier.