Le mortier-colle à carrelage pour sol intérieur permet de poser durablement des carreaux sur des sols en béton, chape, plancher chauffant ou ancien revêtement. Il offre une excellente adhérence, une bonne résistance mécanique et une facilité d’application sur des surfaces planes ou légèrement irrégulières. Utilisé dans les logements, commerces ou bureaux, ce type de mortier s’adapte aux différents formats de carrelage, y compris les grandes dimensions. Certains produits sont conçus pour une application rapide ou avec un temps ouvert allongé. Ils peuvent aussi intégrer des propriétés allégées ou flexibles. Découvrez les produits listés pour sélectionner un mortier-colle adapté à vos conditions de pose et à l’usage des locaux.