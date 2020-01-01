Le mortier pour joint de carrelage est essentiel pour assurer l’étanchéité, la solidité et l’esthétique des revêtements céramiques, en sols comme en murs. Il comble les espaces entre les carreaux tout en résistant à l’humidité, aux chocs, aux produits d’entretien et aux variations de température. Selon les besoins, les mortiers de jointoiement peuvent être à prise rapide, hydrofuges, anti-moisissures ou adaptés aux joints fins ou larges. Ils se déclinent en de nombreuses teintes pour un rendu harmonieux. Utilisables en intérieur comme en extérieur, ils sont adaptés aux cuisines, salles de bains, piscines ou terrasses. Découvrez les solutions proposées pour garantir une finition de qualité et durable.