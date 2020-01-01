Mulot en terre cuite

Les mulots en terre cuite sont des éléments traditionnels utilisés pour des applications de maçonnerie à la fois techniques et décoratives. Leur petit format et leur composition en argile naturelle leur confèrent une excellente durabilité, une bonne régulation hygrométrique et une esthétique chaleureuse. Très prisés dans la rénovation du bâti ancien et les constructions régionales, ils permettent de réaliser des murs, cloisons ou habillages avec un rendu authentique, tout en bénéficiant des atouts thermiques et acoustiques de la terre cuite. Leur format compact facilite également la pose dans les zones étroites ou complexes. Résistants au feu et au gel, les mulots en terre cuite s’intègrent parfaitement dans les projets soucieux de patrimoine et de performance. Parcourez les produits disponibles pour trouver les solutions adaptées à vos chantiers, que ce soit en construction neuve ou en rénovation.