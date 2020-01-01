Les multiconnecteurs permettent le raccordement simplifié de plusieurs circuits de plomberie ou de chauffage à partir d’un point central. Ils sont utilisés dans les installations en multicouche ou PER pour faciliter la distribution d’eau dans les logements ou petits locaux tertiaires. Compacts, pratiques et rapides à installer, ils contribuent à optimiser l’encombrement et à simplifier la maintenance. Certains modèles intègrent des vannes d’arrêt ou des sorties orientables. Sur cette page, découvrez une sélection de multiconnecteurs techniques adaptés aux configurations de chantier les plus courantes.