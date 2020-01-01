Mur à base de béton plein d'argile expansée

Le mur en béton plein d’argile expansée combine les propriétés mécaniques du béton avec les performances thermiques et acoustiques de l’argile expansée. Ce matériau léger et isolant est obtenu par cuisson à haute température de granulats d’argile, intégrés ensuite dans le béton pour alléger sa masse tout en conservant une bonne résistance structurelle. Utilisé pour les murs porteurs ou de remplissage, il offre une excellente inertie thermique, une durabilité renforcée et une pose facilitée grâce à sa légèreté. Ce type de mur convient aux projets de construction neuve comme à la rénovation, notamment dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou techniques. Cette page présente une sélection de solutions en béton plein d’argile expansée, conçues pour répondre aux exigences actuelles en matière de confort, de performance énergétique et de conformité réglementaire.