Panneau préfabriqué porteur, mur

Le panneau préfabriqué porteur est un élément structurel conçu pour reprendre les charges verticales et horizontales d’un bâtiment. Fabriqué hors site, il est intégré à la structure porteuse et facilite la mise en œuvre sur chantier grâce à sa précision, sa régularité et son gain de temps. Le mur, quant à lui, constitue l’enveloppe verticale du bâtiment et assure des fonctions complémentaires : isolation thermique, protection contre les intempéries, esthétique de façade. En associant un panneau porteur préfabriqué à un système de mur adapté (enduit, vêture, bardage…), les professionnels peuvent concevoir des parois à haute performance énergétique et structurelle. Cette page présente une sélection de panneaux porteurs à intégrer dans vos projets de mur, pour répondre aux exigences techniques, réglementaires et architecturales les plus actuelles.