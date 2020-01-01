Le mur d’eau est un élément décoratif et apaisant, intégré dans les aménagements intérieurs ou extérieurs. Il crée une ambiance zen tout en jouant un rôle acoustique et visuel. Utilisé dans les halls, spas, hôtels, bureaux ou habitations haut de gamme, il se décline en verre, inox, pierre ou matériaux composites. Le mur d’eau peut être rétroéclairé, mural ou autoportant, et souvent équipé d’un circuit fermé pour l’eau. Au-delà de son aspect décoratif, il contribue au bien-être des occupants. Cette page rassemble des modèles professionnels pour des installations durables et esthétiques.