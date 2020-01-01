Mur extérieur à base de béton

Les murs extérieurs à base de béton sont largement utilisés dans les constructions résidentielles, tertiaires et industrielles pour leur robustesse, leur longévité et leurs performances isolantes. Offrant une excellente résistance aux intempéries, au feu et aux chocs, ces murs garantissent la solidité de l’enveloppe du bâtiment tout en répondant aux exigences thermiques et acoustiques. Ils peuvent être coulés en place ou préfabriqués, et s’adaptent à divers procédés constructifs, notamment dans les projets à haute performance énergétique. Cette page regroupe une sélection de solutions techniques en béton pour murs extérieurs : blocs béton, panneaux pleins, bétons isolants ou architectoniques. Des produits pensés pour accompagner les professionnels dans la réalisation de façades durables, conformes aux normes et aux attentes du marché.