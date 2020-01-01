Mur extérieur à base de béton, plaque doublée nervurée

Le mur extérieur composé de plaques de béton doublées et nervurées est une solution performante pour les constructions nécessitant à la fois robustesse structurelle, isolation et rapidité de mise en œuvre. Ce système associe un parement en béton armé, une couche isolante intégrée et une finition nervurée qui renforce la rigidité du panneau tout en facilitant son ancrage. Utilisé dans les bâtiments industriels, tertiaires ou résidentiels collectifs, ce type de mur préfabriqué permet un gain de temps sur chantier et une excellente maîtrise des performances thermiques et mécaniques. Cette page propose une sélection de plaques doublées nervurées à base de béton, adaptées aux exigences des professionnels en matière de résistance, d’efficacité énergétique et de durabilité. Des solutions prêtes à l’emploi pour une enveloppe extérieure fiable et conforme aux normes.