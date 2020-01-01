Le mur extérieur en terre cuite ou en béton joue un rôle essentiel dans la solidité et la performance globale du bâtiment. Ces deux matériaux, aux propriétés complémentaires, répondent aux enjeux de résistance, d’isolation et de durabilité. La terre cuite, matériau naturel aux excellentes performances thermiques, est prisée pour sa régulation hygrométrique et sa faible empreinte environnementale. Le béton, quant à lui, est plébiscité pour sa robustesse, sa capacité à supporter des charges élevées et sa grande longévité. En fonction du type de chantier et des exigences techniques, les professionnels du bâtiment peuvent opter pour l’un ou l’autre, ou les combiner. Cette page rassemble une sélection de solutions pour la réalisation de murs extérieurs en terre cuite ou en béton, adaptées aux constructions neuves comme aux rénovations.