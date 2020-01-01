Mur intérieur, refend

Le mur de refend, aussi appelé mur porteur intérieur, joue un rôle fondamental dans la répartition des charges et la stabilité du bâtiment. Contrairement aux murs extérieurs, il ne participe pas à l’enveloppe du bâtiment, mais contribue à la structure interne en soutenant planchers et charpentes. Il sert également à organiser l’espace intérieur tout en apportant une bonne inertie thermique et une isolation acoustique efficace selon les matériaux utilisés. En fonction des besoins du chantier, le mur de refend peut être construit en béton, en briques, en blocs creux ou en panneaux préfabriqués. Cette page présente une sélection de solutions techniques et de produits adaptés à la réalisation de murs intérieurs porteurs ou non porteurs, pour des constructions durables, performantes et conformes aux normes.