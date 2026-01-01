Le mur-rideau en bois est une solution de façade légère et esthétique qui allie performance technique et durabilité environnementale. Conçu avec une ossature en bois lamellé-collé, il accueille des vitrages ou des remplissages opaques, tout en assurant l'étanchéité à l'air et à l'eau de l'enveloppe du bâtiment. Apprécié pour son aspect chaleureux et naturel, ce type de mur-rideau s'intègre parfaitement dans les projets d’architecture contemporaine ou de construction bois. Il offre de bonnes performances thermiques et acoustiques, tout en répondant aux exigences de la RE2020. Grâce à des systèmes hybrides bois/alu ou bois/verre, il permet une grande liberté de conception tout en assurant une excellente durabilité. Sur cette page, retrouvez une sélection de murs-rideaux en bois destinés aux professionnels du BTP en quête de solutions durables, esthétiques et performantes.