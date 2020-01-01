Le mur-rideau est une façade légère non porteuse, fixée à la structure principale du bâtiment, qui assure la fermeture de l’enveloppe sans en supporter les charges. Constitué d’une ossature en aluminium et de remplissages vitrés ou opaques, il offre une grande liberté architecturale tout en garantissant des performances élevées en termes d’isolation thermique, d’étanchéité à l’air et à l’eau, et de résistance aux contraintes climatiques. Les systèmes de murs-rideaux se déclinent en plusieurs configurations : assemblage sur site (système "stick"), modules préfabriqués en usine (système "unitized") ou solutions hybrides, permettant une adaptation optimale aux spécificités de chaque projet. Utilisé dans les bâtiments tertiaires, résidentiels ou publics, le mur-rideau contribue à la luminosité naturelle des espaces intérieurs et à l’esthétique des façades. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de murs-rideaux adaptés aux exigences contemporaines de construction et de rénovation.​