Le mur-rideau en PVC est une alternative économique et légère aux systèmes traditionnels en aluminium ou en bois. Grâce à ses propriétés isolantes naturelles, il permet de limiter les ponts thermiques et d’améliorer la performance énergétique du bâtiment. Idéal pour les petits immeubles tertiaires, les extensions ou les bâtiments à ossature légère, ce type de façade non porteuse se compose d’un châssis PVC et de vitrages ou panneaux de remplissage. Facile à entretenir et résistant aux agressions climatiques, le mur-rideau en PVC présente également un bon rapport qualité/prix. Il offre différentes finitions et teintes pour s’adapter à l’esthétique du projet. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de murs-rideaux en PVC, conçus pour allier simplicité de pose, durabilité et performance thermique dans des projets neufs ou en rénovation.