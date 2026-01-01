Le mur-rideau en verre est une solution de façade légère non porteuse, constituée d'une ossature en aluminium ou en acier et de vitrages. Il permet de créer des enveloppes de bâtiment transparentes, offrant une grande luminosité naturelle aux espaces intérieurs. Ce système est particulièrement adapté aux bâtiments tertiaires, commerciaux ou institutionnels, où l'esthétique et la performance énergétique sont essentielles. Les murs-rideaux en verre peuvent intégrer des vitrages à haute performance thermique et acoustique, contribuant ainsi à l'efficacité énergétique du bâtiment. Ils peuvent également être équipés de protections solaires, de systèmes d'occultation ou de modules photovoltaïques pour répondre aux exigences de la RE2020. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de murs-rideaux en verre adaptés aux projets de construction neuve ou de rénovation, alliant design, confort et performance.