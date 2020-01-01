Le mur-rideau métallique est une solution de façade légère et non porteuse, constituée d'une ossature en aluminium ou en acier, habillée de panneaux métalliques pleins ou perforés. Ce système offre une grande liberté architecturale, permettant de créer des enveloppes de bâtiment esthétiques et performantes. Adapté aux constructions neuves comme aux rénovations, le mur-rideau métallique assure une excellente étanchéité à l'air et à l'eau, ainsi qu'une isolation thermique et acoustique renforcée. Il est particulièrement prisé dans les bâtiments tertiaires, industriels et commerciaux pour sa durabilité, sa facilité d'entretien et sa rapidité de mise en œuvre. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de murs-rideaux métalliques répondant aux exigences techniques et esthétiques des projets contemporains.