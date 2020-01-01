Le nez pour WC, également appelé nez de robinet ou nez de chasse, est un accessoire technique permettant de raccorder efficacement les éléments de chasse d’eau au réseau d’alimentation ou d’évacuation. Utilisé en sortie de réservoir ou sur certaines configurations spécifiques de raccordement, il joue un rôle essentiel dans l’étanchéité et le bon fonctionnement de l’installation sanitaire. Ce composant peut se présenter sous différentes formes (coudé, droit, à visser) et matériaux (laiton, plastique, inox), en fonction des contraintes du chantier. Résistant à la pression et à la corrosion, il est conçu pour un usage durable, y compris dans les environnements à forte sollicitation comme les sanitaires collectifs. Sur cette page, retrouvez une sélection de nez pour WC fiables, conformes aux normes en vigueur, adaptés aux travaux de rénovation ou aux projets de construction neuve.