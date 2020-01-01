Panneau céramique de décoration

Le panneau mural en céramique combine esthétisme raffiné et propriétés techniques remarquables. Résistant à l’eau, aux rayures, à la chaleur et aux produits chimiques, il est idéal pour les salles de bains, cuisines, espaces publics ou zones sensibles. Imitation marbre, béton ou pierre, il se décline en grands formats pour un rendu contemporain sans joints visibles. Facile à entretenir, ce panneau assure durabilité, hygiène et élégance dans tous types de projets. Parcourez notre sélection de panneaux céramiques décoratifs.