Le panneau de fibres de moyenne densité (MDF) est un matériau stable, homogène et polyvalent, utilisé dans de nombreuses applications d’aménagement intérieur. Sa structure fine et régulière permet un usinage précis, idéal pour la fabrication de mobilier, de moulures, de portes ou de cloisons décoratives. Le MDF peut être brut, peint, plaqué ou laqué selon les besoins du chantier. Il offre une bonne résistance mécanique, tout en étant facile à percer, fraiser ou poncer. Disponible en différentes épaisseurs et finitions, il est adapté à une pose rapide et à un rendu esthétique soigné. Cette page vous propose une gamme de panneaux MDF pour répondre aux exigences techniques et décoratives du bâtiment.